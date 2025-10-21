PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Sattelzug kippt um - Fahrer leicht verletzt

Wangerland (ots)

Am Montagnachmittag, 20.10.2025, gegen 15:15 Uhr, kam ein Sattelzug auf der Hauptstraße (Kreisstraße 98) in Wangerland aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Gegenlenken des Fahrzeugführers blieb erfolglos, sodass das Gespann nach rechts umkippte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Durch den Unfall sickerten Öl und Diesel in das Erdreich, weshalb zusätzlich Umweltschutzmaßnahmen eingeleitet wurden. Der Sattelzug musste geborgen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

