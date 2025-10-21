Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sattelzug kippt um - Fahrer leicht verletzt
Wangerland (ots)
Am Montagnachmittag, 20.10.2025, gegen 15:15 Uhr, kam ein Sattelzug auf der Hauptstraße (Kreisstraße 98) in Wangerland aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Gegenlenken des Fahrzeugführers blieb erfolglos, sodass das Gespann nach rechts umkippte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Durch den Unfall sickerten Öl und Diesel in das Erdreich, weshalb zusätzlich Umweltschutzmaßnahmen eingeleitet wurden. Der Sattelzug musste geborgen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell