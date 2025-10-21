PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrzeugführer kommt von Fahrbahn ab

Wangerland (ots)

Am Montagnachmittag, 20.10.2025, gegen 16:45 Uhr, kam ein 40-jähriger Fahrzeugführer auf der Garmser Straße (Landesstraße 808) in Wangerland, in Fahrtrichtung Neugarmsiel, nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw in einem Graben. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,47 Promille. Der Mann blieb unverletzt, an dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

