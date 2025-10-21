Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahrzeugführer kommt von Fahrbahn ab
Wangerland (ots)
Am Montagnachmittag, 20.10.2025, gegen 16:45 Uhr, kam ein 40-jähriger Fahrzeugführer auf der Garmser Straße (Landesstraße 808) in Wangerland, in Fahrtrichtung Neugarmsiel, nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw in einem Graben. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,47 Promille. Der Mann blieb unverletzt, an dem Fahrzeug entstand Sachschaden.
