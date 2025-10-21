POL-WHV: Fahrzeugführer kommt von Fahrbahn ab

Wangerland (ots) - Am Montagnachmittag, 20.10.2025, gegen 15:15 Uhr, kam ein Sattelzug auf der Hauptstraße (Kreisstraße 98) in Wangerland aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Gegenlenken des Fahrzeugführers blieb erfolglos, sodass das Gespann nach rechts umkippte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Durch den Unfall sickerten Öl und Diesel in das ...

