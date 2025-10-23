PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubte Abfallentsorgung in Varel - Polizei ermittelt

Varel (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmittag entsorgten bislang unbekannte Personen etwa fünf Kubikmeter Lorbeerstrauchschnitt in einer Grundstückszufahrt in der Klattenhofstraße in Varel. Die unsachgemäße Entsorgung stellt einen Verstoß gegen das Abfallrecht dar. Neben den Entsorgungskosten für den Grundstückseigentümer besteht zudem die Gefahr, dass sich aus dem abgelagerten Schnittgut Setzlinge bilden, deren späterer Wuchs nur mit erheblichem Aufwand beseitigt werden kann. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 / 923-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

