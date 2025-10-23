Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubte Abfallentsorgung in Varel - Polizei ermittelt
Varel (ots)
In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmittag entsorgten bislang unbekannte Personen etwa fünf Kubikmeter Lorbeerstrauchschnitt in einer Grundstückszufahrt in der Klattenhofstraße in Varel. Die unsachgemäße Entsorgung stellt einen Verstoß gegen das Abfallrecht dar. Neben den Entsorgungskosten für den Grundstückseigentümer besteht zudem die Gefahr, dass sich aus dem abgelagerten Schnittgut Setzlinge bilden, deren späterer Wuchs nur mit erheblichem Aufwand beseitigt werden kann. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 / 923-0 zu melden.
