PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Schillerstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Seat Ibiza fuhr vom Parkplatz des Jobcenters auf die Fahrbahn und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Hyundai. Der Fahrer des Seat begutachtete den entstandenen Schaden, entfernte sich anschließend jedoch unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 07:30

    POL-WHV: Pkw prallt nach Ausweichmanöver gegen Mast - Fahrer leicht verletzt

    Wangerland (ots) - Am Dienstagmorgen, 21.10.2025, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer die Sillensteder Straße im Wangerland, aus Sillenstede kommend in Fahrtrichtung Waddewarden. Kurz nach einer Rechtskurve querte ein Reh die Fahrbahn, sodass der Fahrer auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 07:20

    POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 11:55 Uhr, kam es in Wilhelmshaven, im Bereich Bismarckstraße / Schaarreihe, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 77-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw von der Schaarreihe nach rechts in die Bismarckstraße einbiegen und übersah dabei eine 42-jährige Radfahrerin, die ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:58

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Pkw prallt gegen Telefonmast

    Wangerland (ots) - Am Dienstagmorgen, 21.10.2025, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann im Wangerland die Sillensteder Straße aus Richtung Sillenstede kommend in Fahrtrichtung Waddewarden. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte, wich der Fahrer aus und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Telefonmast und kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren