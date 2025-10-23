Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Schillerstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Seat Ibiza fuhr vom Parkplatz des Jobcenters auf die Fahrbahn und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Hyundai. Der Fahrer des Seat begutachtete den entstandenen Schaden, entfernte sich anschließend jedoch unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04421 / 942-0 zu melden.

