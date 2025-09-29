Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Herringen (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Freitag, 26. September, zwischen 6.50 und 15.05 Uhr in ein Einfamilienhaus am Engernweg ein. Sie schlugen die Terrassentür ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie durchwühlten das komplette Haus. Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell