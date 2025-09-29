PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Apotheke

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 25. September, 19 Uhr und Freitag, 28. September, 7.20 Uhr haben sich unbekannte Täter Zugang zu einer Apotheke an der Werler Straße verschaffen.

Sie brachen ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

