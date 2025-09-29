PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gemeindehaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 26. September, 15 Uhr und Sonntag, 28. September, 2 Uhr haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Gemeindehaus an der Insterburger Straße verschafft.

Sie brachen ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten eine Geldkassette.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

