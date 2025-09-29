POL-HAM: Einbruch in Pizzeria
Hamm-Uentrop (ots)
Eine Pizzeria an der Hülshoffstraße war in der Zeit von Samstag, 27. September, 23.30 Uhr und Sonntag, 28. September, 8 Uhr das Ziel von einem Einbrecher.
Durch die Beschädigung der Eingangstür und des darüberliegenden Fensters verschaffte sich der unbekannte Tatverdächtige Zugang. Er durchwühlte sämtliche Schubladen und entwendete Bargeld aus dem Kassenbereich.
Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)
