Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Vereinsgebäude

Hamm-Mitte (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Montag, 29. September, gegen 3 Uhr in ein Vereinsgebäude in der Rietzgartenstraße ein. Sie verschafften sich durch das Einwerfen einer Fensterscheibe unbefugten Zutritt und durchwühlten die Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  • 29.09.2025 – 10:14

    POL-HAM: Einbruch in Gemeindehaus

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 26. September, 15 Uhr und Sonntag, 28. September, 2 Uhr haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Gemeindehaus an der Insterburger Straße verschafft. Sie brachen ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten eine Geldkassette. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf) ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:13

    POL-HAM: Einbruch in Tierarztpraxis

    Hamm-Uentrop (ots) - Eine Tierarztpraxis an der Marker Dorstraße war in der Zeit von Freitag, 26. Septem-ber, 17.30 Uhr und Sonntag, 28. September, 8.10 Uhr das Ziel von einem Einbrecher. Durch Aufhebeln der Eingangstür verschaffte sich der unbekannte Tatverdächtige Zutritt. Er durchwühlte sämtliche Schränke in den Büro- und Behandlungsräumen und entwendete dabei Gutscheine. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:13

    POL-HAM: Einbruch in Wohnwagen

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich durch Aufhebeln der Tür Zugang zu einem Wohnwagen an der Werler Straße, in dem er augenscheinlich vorgangsweise gewohnt hatte. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Einbrecher am Samstag, 27. September, um 16 Uhr antreffen. Laut ihren Angaben ist der Tatverdächtige zirka 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat kurze braune, gräuliche Haare sowie einen Dreitagebart. Er hat kurze, braungraue Haare, ...

    mehr
