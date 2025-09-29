Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Vereinsgebäude

Hamm-Mitte (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Montag, 29. September, gegen 3 Uhr in ein Vereinsgebäude in der Rietzgartenstraße ein. Sie verschafften sich durch das Einwerfen einer Fensterscheibe unbefugten Zutritt und durchwühlten die Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

