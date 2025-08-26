PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Gemeinde Hattstedt und Bordelum - Pärchen stiehlt mehrere Verkehrszeichen und wird erwischt

Kreis Nordfriesland, Gemeinde Hattstedt und Gemeinde Bordelum (ots)

Am späten Montagabend (25.08.25), um 23.15 Uhr, erhielt eine Streifenwagenbesatzung den Auftrag in die Gemeinde Bordelum zu fahren, da ein Verkehrsteilnehmer über den Notruf ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet hatte. Der Anrufer folgte dem PKW und gab so den jeweils aktuellen Standort weiter, so dass dieser nur wenige Minuten später einer Kontrolle unterzogen werden konnte.

In dem Auto saß ein junges Pärchen. Auf dem Rücksitz, halb abgedeckt, konnten die Beamten ein Verkehrszeichen (VZ 102: Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts) erkennen. Es stellte sich heraus, dass sich noch weitere Verkehrszeichen, u.a. im Kofferraum des Fahrzeugs, aus der Gemeinde Hattstedt und Bordelum befanden. Unter anderem eines aus der Hattstedter Marsch mit der Aufschrift "Broweg". Auf Nachfrage der Beamten gab man an, die Schilder für Deko-Zwecke gestohlen zu haben.

Alle Verkehrszeichen wurden vor Ort sichergestellt. Das Tatwerkzeug für das Abbauen der Schilder wurde den Beamten ebenfalls ausgehändigt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

