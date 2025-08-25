Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Süderbrarup (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18. August 2025), gegen 17.23 Uhr, kam es in der Großen Straße in Süderbrarup im Bereich einer Spielothek zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs im Zusammenhang mit einem Fahrzeugbrand.

Nach ersten Erkenntnissen wurde eine 29-jährige Frau gefährdet, die den Verkehr an dem brennenden Fahrzeug umleitete, bis Feuerwehr und Polizei am Brandort eintrafen. Ein männlicher Autofahrer in einem unbekannten Fahrzeug soll währenddessen mit erhöhter Geschwindigkeit direkt auf sie zugefahren sein, sodass sie sich nur noch durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer machen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Süderbrarup unter der Rufnummer 04641-4809830 oder per E-Mail Suederbrarup.PSt@Polizei.LandSH.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell