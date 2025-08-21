PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stapel/Hamburg - Vermisster 62-Jähriger in Hamburg angetroffen, vielen Dank für die Mithilfe

Stapel/Hamburg (ots)

Der seit Mittwochnachmittag (20.08.25) Vermisste aus Stapel, der zuvor in Hamburg wohnhaft war, konnte nun auch in Hamburg angetroffen werden. Wir bedanken uns für die Mithilfe.

Wir bitten um die Löschung des veröffentlichten Lichtbildes.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

