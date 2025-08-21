POL-FL: Stapel/Hamburg - Vermisster 62-Jähriger in Hamburg angetroffen, vielen Dank für die Mithilfe
Stapel/Hamburg (ots)
Der seit Mittwochnachmittag (20.08.25) Vermisste aus Stapel, der zuvor in Hamburg wohnhaft war, konnte nun auch in Hamburg angetroffen werden. Wir bedanken uns für die Mithilfe.
Wir bitten um die Löschung des veröffentlichten Lichtbildes.
