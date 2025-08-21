Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stapel/Hamburg - Vermisster 62-Jähriger in Hamburg angetroffen, vielen Dank für die Mithilfe

Stapel/Hamburg (ots)

Der seit Mittwochnachmittag (20.08.25) Vermisste aus Stapel, der zuvor in Hamburg wohnhaft war, konnte nun auch in Hamburg angetroffen werden. Wir bedanken uns für die Mithilfe.

Wir bitten um die Löschung des veröffentlichten Lichtbildes.

