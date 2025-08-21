Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stapel/Hamburg - Vermisster 62-Jähriger, Polizei bittet um Mithilfe

Stapel/Hamburg (ots)

Seit Mittwochnachmittag (20.08.25), ca. 15.30 Uhr, wird der 62-jährige Michael H. aus Stapel vermisst. Der Vermisste ist örtlich nicht orientiert und dement. Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mannes. Da der Vermisste bis vor kurzem noch in Hamburg wohnhaft war, ist es durchaus möglich, dass er sich auf dem Weg dorthin oder bereits in Hamburg aufhält.

Er wird wie folgt beschrieben:

170 cm groß und schlank, graues Haar, u.a. bekleidet mit einer dunklen Jacke und einem Cappy. Er ist vermutlich zu Fuß unterwegs und hat eine gebückte Körperhaltung. Wer Herrn H. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, wird gebeten, die Polizei über den Polizeiruf 110 zu informieren. Vielen Dank für die Mithilfe.

