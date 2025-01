Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Kind in Tann/Rhön

Fulda (ots)

Tann. Am Montag (06.01.) ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Ortslage Tann auf der B 278 Am Stadttor Ecke Marktplatz ein Verkehrsunfall, bei dem eine 6-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Eine 40-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Ortsdurchfahrt in Richtung Günthers, als in Höhe des Markplatzes ein Mädchen, welches sich in Begleitung seiner Mutter befand, unvermittelt auf die Straße trat. Die Fahrzeugführerin konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Infolge dessen wurde das Kind an der linken Hüfte leicht verletzt und zur Abklärung und weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500,- Euro.

