POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Supermarktparkplatz in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 21.10.2025, gegen 15:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Posener Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Fahrzeugführerin versuchte, mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz zu wenden und stieß dabei gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend begutachtete sie den entstandenen Schaden, stieg wieder ein und verließ die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Ein Zeuge versuchte, sie zum Anhalten zu bewegen, worauf sie nicht reagierte. Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

