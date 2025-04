POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung an PKW

Polizei Pirmasens (ots) - Ein 42-jähriger Mann entwendete im Kaufland in der Wiesenstraße am 11.04.2025, gegen 18:30 Uhr, Waren im Wert von knapp 14 Euro. Das Diebesgut hatte er in Hosenbund und Jackentasche gesteckt. Am 11.04.2025, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem weiteren Ladendiebstahl im Kaufland in der Wiesenstraße. Ein stark alkoholisierter 45-jähriger Mann entwendete eine Flasche Wodka im Wert von knapp 8 Euro. ...

