Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 21.10.2025, gegen 14:50 Uhr, kam es in Wilhelmshaven, im Bereich Bahnhofstraße / Ecke Mitscherlichstraße, zu einem Verkehrsunfall im fließenden Verkehr. Ein brauner VW Golf Plus wurde dabei beim Vorbeifahren von einem anderen Pkw oder Transporter touchiert. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Zeuge konnte sich ein Kennzeichenfragment (AUR-) merken. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell