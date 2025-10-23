PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 21.10.2025, gegen 14:50 Uhr, kam es in Wilhelmshaven, im Bereich Bahnhofstraße / Ecke Mitscherlichstraße, zu einem Verkehrsunfall im fließenden Verkehr. Ein brauner VW Golf Plus wurde dabei beim Vorbeifahren von einem anderen Pkw oder Transporter touchiert. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Zeuge konnte sich ein Kennzeichenfragment (AUR-) merken. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

