Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung zum Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Güstrow zur Bekämpfung von Gewaltdelikten

Güstrow (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Rostock führte gestern Nachmittag gemeinsam mit Kräften des Polizeihauptreviers Güstrow, der Ordnungsbehörde Güstrow und Mitarbeitern der DB Sicherheit einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität durch. In der Einsatzzeit kontrollierten die vorgenannten Ordnungspartner 51 Personen und durchsuchten 18 davon sowie deren mitgeführte Sachen.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen stellten die Beteiligten einen Hausfriedensbruch sowie einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Zudem begingen acht Personen eine Ordnungswidrigkeit, indem sie unbefugt die Bahnanlagen betraten. Die Einsatzkräfte identifizierten mehrere gesuchte Personen, darunter zwei vermisste Minderjährige.

Insgesamt beteiligten sich 23 Einsatzkräfte der o.a. Ordnungspartner am Einsatz.

Der gemeinsame Schwerpunkteinsatz zeigte erneut, wie wirkungsvoll die enge Zusammenarbeit der Ordnungspartner die Sicherheit von Reisenden und Bevölkerung erhöht.

