BPOL-HRO: Gefährliche Körperverletzung in der S-Bahn: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Rostock (ots)

Ein Reisender informierte die Bundespolizeiinspektion Rostock am gestrigen Abend über eine Körperverletzung in der S-Bahn auf der Strecke von Rostock Hauptbahnhof nach Warnemünde. Am Haltepunkt Lütten-Klein stellten die eingesetzten Bundespolizisten einen 34-jährigen somalischen Staatsangehörigen fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug der Mann zuvor in der Bahn mit seinen Händen und einer Bierflasche andere Reisende. Der Atemalkoholwert des Tatverdächtigen betrug 2,61 Promille. In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft nahmen die Bundespolizisten die Person in Gewahrsam.

Eine geschädigte Person erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Prellmarke am Hinterkopf. Rettungskräfte brachten sie in eine Rostocker Klinik zur weiteren medizinischen Versorgung.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und weist auf die geltende Unschuldsvermutung hin.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell