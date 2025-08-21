Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Hauptbahnhof Schwerin

Schwerin (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Rostock führte am gestrigen Tag gemeinsam mit Kräften des Ordnungsamtes Schwerin und der DB Sicherheit einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Hauptbahnhof in Schwerin durch. Die Einsatzkräfte stellten bei den durchgeführten Kontrollen insgesamt 53 Identitäten fest und durchsuchten 44 Personen sowie deren mitgeführte Sachen.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen stellten die Beteiligten Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz und das Waffengesetz fest. Ein junger Mann führte unter anderem einen Teleskopschlagstock zugriffsbereit mit sich. Die Polizisten stellten diesen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Person ein. Des Weiteren identifizierten die Einsatzkräfte mehrere Personen, die zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Bereits in den vergangenen Wochen fanden gleichlautende gemeinsame Schwerpunkteinsätze durch die Bundespolizeiinspektion Rostock und ihren Ordnungspartnern statt. Mit diesen Aktionstagen soll das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung an den Bahnhöfen der Region gestärkt und das Dunkelfeld des Mitführens verbotener Gegenstände erhellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell