Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schwerin Hauptbahnhof: Bundespolizei stellt unerlaubten Mann mit geringer Menge Kokain fest

Schwerin (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle am Schweriner Hauptbahnhof deckten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock gestern einen unerlaubten Aufenthalt auf. Die Person, ein 26-jähriger australischer Staatsangehöriger, lief zuvor orientierungslos am Bahnhof umher. Er besitzt keinen Aufenthaltstitel, reiste aber bereits im März 2025 in Deutschland ein.

Der Mann führte zudem eine geringe Menge Kokain und eine fremde Brieftasche mit sich.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Aufenthaltes, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fundunterschlagung ein.

Im Anschluss übergaben die Einsatzkräfte den Mann zuständigkeitshalber an die Kollegen der Landespolizei vom Polizeihauptrevier Schwerin.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell