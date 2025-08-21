Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Haftbefehl vollstreckt
Rostock (ots)
Im Rahmen der Binnengrenzfahndung kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Rostock am Nachmittag des 20. August 2025 einen polnischen Staatsangehörigen, der mit seinem Fahrzeug die B103 in Höhe Rostock Lichtenhagen befuhr. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte vorlag, da er eine zuvor ergangene Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro nicht zahlte. Zur weiteren Sachverhaltsklärung nahmen die Polizisten den Mann mit zur Dienststelle. Da es ihm weiterhin nicht gelang, die geforderte Geldstrafe zu begleichen, verbrachten die Beamten die Person nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene JVA.
