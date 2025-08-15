Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Sicherheitsmitarbeiter am Rostocker Hauptbahnhof bedroht - Bundespolizei greift ein
Rostock (ots)
Am heutigen Morgen bedrohte ein 27-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger einen Mitarbeiter der DB-Sicherheit, beleidigte ihn und spuckte ihm ins Gesicht. Das Sicherheitspersonal forderte zuvor die Person auf, den noch stehenden Zug sowie den Hauptbahnhof Rostock zu verlassen.
Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Tatverdächtigen. Nach der Kontrolle verwiesen die Beamten den polizeibekannten Mann des Platzes.
Die Bundespolizeiinspektion Rostock eröffnete gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruch.
