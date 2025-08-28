Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei beschlagnahmt Schreckschusspistole

Rostock (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock heute Morgen einen 21-jährigen Deutschen am Haltepunkt Rostock Lütten-Klein fest. Dieser führte in seiner Bauchtasche griffbereit eine Schreckschusspistole sowie die dazugehörige Munition.

Eine waffenrechtliche Erlaubnis besaß der Mann nicht. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Waffe und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell