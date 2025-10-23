Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel-Neuenburg

Zetel (ots)

Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 17:55 Uhr, kam es in Zetel-Neuenburg zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Jugendlichen. Ein 16-jähriger Zeteler befuhr mit seinem Motorroller die Tarbarger Landstraße, als er von einem 65-jährigen Pkw-Fahrer aus Barßel überholt wurde. Aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands beim Überholvorgang verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu

