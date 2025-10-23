Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel-Neuenburg
Zetel (ots)
Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 17:55 Uhr, kam es in Zetel-Neuenburg zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Jugendlichen. Ein 16-jähriger Zeteler befuhr mit seinem Motorroller die Tarbarger Landstraße, als er von einem 65-jährigen Pkw-Fahrer aus Barßel überholt wurde. Aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands beim Überholvorgang verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell