Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 10:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Elsa-Brandström-Straße in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Fahrzeugführerin kollidierte beim Rückwärtsrangieren mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Vorfall von einer Zeugin beobachtet, sodass die Verursacherin ermittelt werden konnte.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell