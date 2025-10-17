PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrerin (25) verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag, 15. Oktober, in Herne sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Eine 25-jährige Hernerin befuhr gegen 17.15 Uhr mit einem E-Scooter die Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 176 kam es zur Kollision mit einem abbiegenden Auto. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Autofahrer stieg aus und brachte die Verletzte in eine dort ansässige Werkstatt, von wo aus ein Mitarbeiter die Frau zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus fuhr.

Das Verkehrskommissariat bittet den am Unfall beteiligten Autofahrer, sich zu melden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schwarze kurze Haare, trug Arbeitskleidung. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 11:46

    POL-BO: Medizinischer Notfall an Bushaltestelle - Polizisten leisten Erste Hilfe

    Bochum (ots) - Einen nicht alltäglichen Einsatz erlebten Polizeibeamte am Donnerstagabend, 16. Oktober, in Langendreer. Eine Zeugin hatte der Leitstelle gegen 22.15 Uhr gemeldet, dass an der Bushaltestelle "Am Neggenborn" ein Mann sitze, der nicht ansprechbar sei. Nachdem die eingetroffenen Polizisten bei der Person keinen Puls festgestellt hatten, führten sie eine ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:29

    POL-BO: Unfallflucht in Witten - Polizei sucht Zeugen

    Witten (ots) - Am 14. Oktober, gegen 21.30 Uhr, kam es in Witten zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Wittener war mit seinem E-Scooter auf der Bachstraße in Richtung Husemannstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein Pkw aus der Bottermannstraße und bog nach links auf die Bachstraße ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahr-zeugen. Der 15-Jährige kam zu Fall und wurde leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren