Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrerin (25) verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag, 15. Oktober, in Herne sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Eine 25-jährige Hernerin befuhr gegen 17.15 Uhr mit einem E-Scooter die Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 176 kam es zur Kollision mit einem abbiegenden Auto. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Autofahrer stieg aus und brachte die Verletzte in eine dort ansässige Werkstatt, von wo aus ein Mitarbeiter die Frau zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus fuhr.

Das Verkehrskommissariat bittet den am Unfall beteiligten Autofahrer, sich zu melden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schwarze kurze Haare, trug Arbeitskleidung. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell