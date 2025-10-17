PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Medizinischer Notfall an Bushaltestelle - Polizisten leisten Erste Hilfe

Bochum (ots)

Einen nicht alltäglichen Einsatz erlebten Polizeibeamte am Donnerstagabend, 16. Oktober, in Langendreer.

Eine Zeugin hatte der Leitstelle gegen 22.15 Uhr gemeldet, dass an der Bushaltestelle "Am Neggenborn" ein Mann sitze, der nicht ansprechbar sei.

Nachdem die eingetroffenen Polizisten bei der Person keinen Puls festgestellt hatten, führten sie eine Herzdruckmassage durch, bis Rettungsdienst und Notarzt eintrafen. Diese übernahmen dann die medizinische Versorgung und brachten den Mann (54, ohne festen Wohnsitz) zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Obwohl die Polizei natürlich auch auf diese Art von Einsätzen geschult ist, gehören sie nicht zum Alltag und sind für die Beamtinnen und Beamten sehr emotional. Nach Rücksprache erhielten die Polizisten Kenntnis, dass der Mann wiederbelebt werden konnte und intensivmedizinisch betreut wird.

Wir wünschen ihm alles Gute!

