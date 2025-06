Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.06.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallfluchten

Am Samstag, den 29.06.2025, zwischen 12:00 und 12:37 Uhr wird ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Carl-Zeiß-Straße abgestellter Pkw Skoda mit GS-Zulassung, mutmaßlich beim Ein- oder Aussteigen in/aus einem daneben abgestellten Pkw beschädigt. Dadurch entsteht ein geschätzter Schaden in Höhe von 100 Euro. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Ort.

Ebenfalls am Samstag, zwischen 11:00 und 14:00 Uhr wird ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Berliner Allee geparkter Pkw mit GS-Zulassung durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, mutm. beim Ein- oder Ausparken, im Heckbereich beschädigt. Durch den Zusammenstoß entsteht ein geschätzter Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesen Verkehrsunfallfluchten in Zusammenhang stehen, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

i.A. POK Galante

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell