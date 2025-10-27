PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ferrari bricht beim Beschleunigen aus und kracht in den Gegenverkehr

Fulda (ots)

Am Montag, (27.10.), gegen 9 Uhr, beabsichtigte ein 24-jähriger aus der Gemeinde Künzell mit einem Ferrari in Hünfeld Nord auf die B27 in südlicher Fahrtrichtung aufzufahren. Beim Beschleunigen auf der B27 brach das Heck des Ferraris aus, sodass der Sportwagen zunächst gegen die rechtsseitige Leitplanke stieß und anschließend in den Gegenverkehr schleuderte. Hier stieß der Sportwagen mit dem Fahrzeugheck gegen einen entgegenkommenden VW Tourag eines 59-jährigen Fahrers aus der Gemeinde Eiterfeld. Am Ferrari, am VW, sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von mindestens 110.000 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

