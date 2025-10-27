Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Samstag (25.10.), gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Audi-Fahrer aus Padenstedt (Kr.Rendsburg-Eckernförde) die Heinz-Meise-Straße in Richtung Innenstadt. Hinter einer Kurve verlor der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich um 180 Grad und kam in einem Graben zum Stehen. Am Pkw, am Gehweg und einem Verkehrsschild entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro. Bei dem Unfall wurden neben dem Fahrer auch die 34-, 5- und 8-jährigen Mitfahrerinnen leichtverletzt und zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

VB

Mit Pkw gegen Baum

Ulrichstein. Am Montagmorgen (27.10.) kam es gegen 5.30 Uhr zu einem Alleinunfall auf der L 3162 zwischen Ulrichstein und Helpershain. Ein 37-Jähriger aus dem Saarpfalz-Kreis fuhr in einer Rechtskurve mit seinem Seat Alhambra frontal gegen einen Baum. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Mann kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht, wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell