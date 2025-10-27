Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 14-jährige Maja-Sophie O. vermisst

Fulda (ots)

Die Polizei sucht nach Maja-Sophie O. aus Fulda. Die 14-jährige wird seit Dienstag (21.10.), 19.30 Uhr, vermisst. Sie verließ ihre Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Sie wurde zuletzt im Bereich Kohlhaus gesehen.

Die 14-jährige Maja-Sophie O. ist circa 1,60 Meter groß, hat schulterlange schwarze Haare und ein Nasenpiercing. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine beige-weiße Winterjacke und eine Wintermütze.

Es ist davon auszugehen, dass die Maja-Sophie O. mit dem ebenfalls als vermisst gemeldeten Devlin S. unterwegs ist.

Personen, die Hinweis zu dem Aufenthaltsort des vermissten Mädchen geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

