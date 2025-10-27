Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche verhindern - Polizeikontrollen und Präventionstipps zur dunklen Jahreszeit

Osthessen (ots)

Osthessen. Mit der Umstellung auf die Winterzeit beginnt die dunkle Jahreszeit. Die früh einsetzende Dämmerung und die längeren Nächte schaffen für Einbrecher günstige Bedingungen. Das Polizeipräsidium Osthessen nimmt dies zum Anlass, die Präventionsarbeit zu intensivieren und verstärkt Kontrollen im öffentlichen Raum durchzuführen.

Die Zahlen im Deliktsfeld Wohnungseinbruchsdiebstahl (WED) sind seit mehreren Jahren auf einem konstant niedrigen Niveau und konnten seit 2016 nahezu halbiert werden. Im Jahr 2024 wurden 212 vollendente und 82 versuchte Einbruchstaten erfasst, was einen Rückgang der Gesamtfallzahlen des Vorjahres um 59 Taten entspricht. Die Aufklärungsquote lag dabei bei 25 Prozent.

Die niedrigen Fallzahlen gepaart mit der hohen Aufklärungsquote dürften unter anderem auf einen anhaltend hohen Kontrolldruck, intensive Präventionsmaßnahmen und verbesserte Sicherungstechnik im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls zurückzuführen sein. Dennoch bleibt Wachsamkeit geboten, da Täter gezielt die frühen Abendstunden nutzen, um unbeleuchtete Häuser, die Anschein machen, dass niemand zu Hause ist, aufzusuchen.

Ein Wohnungseinbruch hat für die Betroffenen oftmals schwerwiegende Folgen. Neben dem materiellen Schaden sind es vor allem die emotionalen Belastungen, die viele Opfer stark treffen. Das Eindringen in die Privatsphäre führt häufig zu einem Verlust des Sicherheitsgefühls und zu langfristiger Verunsicherung. Die Polizei ruft daher dazu auf, das eigene Zuhause möglichst gut zu schützen. Wer Fenster und Türen stets verschließt und technische oder mechanische Sicherungseinrichtungen nutzt, erschwert Tätern das Vorgehen erheblich. Ergänzend empfiehlt die Polizei, auf eine wachsame Nachbarschaft zu setzen, da gemeinsames Hinsehen und Handeln das Risiko von Einbrüchen deutlich senken kann.

Kostenlose Beratung für Jedermann

Die Expertinnen und Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Osthessen informieren interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos über sinnvolle Schutzmaßnahmen.

So beispielsweise:

Fulda: 03.11.2025; 09-12 Uhr; Stadtwache Fulda Bad Hersfeld: 04.11.2025; 09-12 Uhr; Polizeidirektion Bad Hersfeld Alsfeld: 04.11.2025; 13-16 Uhr; Polizeidirektion Vogelsberg (Anmeldung erbeten)

Beratungen sind aber auch telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch möglich. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Osthessen.

Übrigens: Die Einbruchsschutzberater kommen für eine individuelle Schwachstellenanalyse auch gerne zu einem vereinbarten Zeitpunkt direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause - und das kostenfrei.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2041 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Maik Dorsch, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Kriminalhauptkommissarin Lorena Decher, Tel. 06641/971-111 (Landkreis Vogelsberg)

Darüber hinaus informiert die osthessische Polizei regelmäßig auf X, Instagram und Facebook über bevorstehende Veranstaltungen und gibt dort sowie auf der Internetseite https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional-Informiert/nützliche Tipps zum Einbruchsschutz.

(Marc Leipold)

