POL-OH: Einbruch in Kläranlage - Fenster eingeworfen - Einbruch in Gartenhütte - Winterreifen gestohlen - Gartenhütte aufgebrochen

Einbruch in Kläranlage

Schlitz. In der Nacht auf Donnerstag (23.10.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände einer Kläranlage in der Lindenstraße, indem sie das Zugangstor gewaltsam öffneten. Anschließend brachen sie einen dort befindlichen Container auf und entwendeten ein Schweißgerät im Wert von rund 2.600 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fenster eingeworfen

Alsfeld. Ein Unbekannter warf am Samstagabend (25.10.), gegen 18.50 Uhr, mit einem Stein das Fenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Untere Fulder Gasse" ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Wer Hinweise zu möglicherweise verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Einbruch in Gartenhütte

Schotten. In der Nacht auf Samstag (25.10.) begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Vogelsbergstraße und verschafften sich dort Zutritt zu einer Gartenhütte. Hieraus entwendeten sie anschließend ein blaues Pedelec der Marke Cube (Modell: 21 Stereo Hybrid) im Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Winterreifen gestohlen - Gartenhütte aufgebrochen

Schotten. Im Zeitraum von Freitag (24.10.), 17 Uhr, bis Samstag (25.10.), 16 Uhr, entwendeten Unbekannte aus dem Garten eines Grundstückes in der Straße "Residenz am Stausee" vier Winterreifen im Wert von rund 1.200 Euro. Diese waren dort unter einer Decke gelagert. Ebenfalls in der Straße "Residenz am Stausee" verschafften sich Unbekannte am frühen Samstagmorgen (25.10.), gegen 2.45 Uhr, Zutritt zu einem Garten, indem sie den Gartenzaun aufschnitten. Im Anschluss brachen sie eine dort befindliche Gartenhütte auf und entwendeten hieraus eine Bohrmaschine im Wert von rund 50 Euro. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

