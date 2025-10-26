Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Kirchheim (ots)

Am Dienstag, 21.10.2025, gg. 16:15 Uhr, befuhr ein 65jähriger Bad Hersfelder mit seinem VW SUV die L3159 von Reckerode kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Auf Höhe der Baumallee, einige hundert Meter nach dem Ortsausgang Reckerode, kam diesem ein anderer PKW entgegen. Beide Außenspiegel der Fahrerseite touchierten sich. Der PKW VW wurde beschädigt. Der Bad Hersfelder Fahrer fuhr einige hundert Meter weiter, drehte und kehrte wieder zur Unfallstelle zurück. Der andere PKW war nicht vor Ort und es machte sich niemand bemerkbar. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Der PKW flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtenden Fahrzeug könnte es sich um einen weißen PKW handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Telefon 06621/932-0 oder über die Online-Wache auf www.polizei.hessen.de.

gefertigt:

Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Kemmler

