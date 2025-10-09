PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl am Kreuzlinger Tor vollstreckt

Konstanz (ots)

Die Zollverwaltung stellte am Mittwoch bei der Kontrolle am Kreuzlinger Tor in Konstanz eine Person fest, gegen die ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die Beamten übergaben den Mann an die Bundespolizei.

Am Mittwochmittag (8. Oktober 2025) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen einen mazedonischen Staatsangehörigen am Kreuzlinger Tor in Konstanz bei der Einreise in das Bundesgebiet. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein gegen den 37-Jährigen fest. Das Amtsgericht Rosenheim erließ im Juli 2021 einen Strafbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dessen Zahlung er bisher schuldig blieb. Zuständigkeitshalber übergaben die Beamten den Gesuchten an die Bundespolizei. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 2.700 Euro vor Ort bezahlen und damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

