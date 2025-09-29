PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Wochenende

Konstanz / Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstag zwei offene Haftbefehle vollstreckt. Beide Gesuchten müssen nun eine Freiheitsstrafe antreten.

Am Samstagvormittag (27. September 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen am Bahnhof Konstanz. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main fest. Das Amtsgericht Frankfurt am Main verurteilte den 43-Jährigen im August 2024 wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, von der noch ein Strafrest von 35 Tagen offen war. Zur Verbüßung der Freiheitsstrafe brachten die Beamten den Mann in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Wenige Stunden später kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen tunesischen Staatsangehörigen im IC186 (Zürich - Stuttgart) kurz vor Singen bei der Einreise in das Bundesgebiet. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg fest. Das Amtsgericht Hamburg-Altona verurteilte den 30-Jährigen im März 2024 wegen Diebstahls mit Waffen zu einer Geldstrafe, deren Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort konnte er die Geldstrafe nicht begleichen und muss nun eine 74-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten die Beamten ihn in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

