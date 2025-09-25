PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe nicht begleichen und musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Mittwochabend (24. September 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen italienischen Staatsangehörigen an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei der Einreise in das Bundesgebiet. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fest. Das Amtsgericht Nürnberg erließ im Dezember 2022 einen Strafbefehl wegen sexueller Belästigung gegen den 55-Jährigen, dessen Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort konnte er die Geldstrafe nicht begleichen und muss nun eine 29-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten die Beamten ihn in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 09:45

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Singen

    Singen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Bahnhof Singen eine Person mit einem Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann wollte die Geldstrafe nicht bezahlen und musste daher eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Sonntagnachmittag (21. September 2025) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Singen kontrolliert. Gegen den 56-Jährigen lag ein ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 08:53

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in Singen

    Singen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Bahnhof Singen eine Person mit zwei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Freitagabend (19. September 2025) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen kroatischen Staatsangehörigen am Bahnhof Singen kontrolliert. Gegen den 28-Jährigen lagen ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 12:35

    BPOLI-KN: Gesuchter an der Grenze festgenommen

    Singen / Gottmadingen (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen offenen Vollstreckungshaftbefehl vollstreckt. Ein 44-jähriger deutscher Staatsangehöriger war gestern (17. September 2025) am Grenzübergang Ebringen durch eine Streife der Zollverwaltung bei der Einreise ins Bundesgebiet kontrolliert worden. Beim Abgleich seiner Daten wurde ein offener Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren