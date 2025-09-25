Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe nicht begleichen und musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Mittwochabend (24. September 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen italienischen Staatsangehörigen an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei der Einreise in das Bundesgebiet. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fest. Das Amtsgericht Nürnberg erließ im Dezember 2022 einen Strafbefehl wegen sexueller Belästigung gegen den 55-Jährigen, dessen Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort konnte er die Geldstrafe nicht begleichen und muss nun eine 29-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten die Beamten ihn in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell