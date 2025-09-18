PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gesuchter an der Grenze festgenommen

Singen / Gottmadingen (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen offenen Vollstreckungshaftbefehl vollstreckt. Ein 44-jähriger deutscher Staatsangehöriger war gestern (17. September 2025) am Grenzübergang Ebringen durch eine Streife der Zollverwaltung bei der Einreise ins Bundesgebiet kontrolliert worden. Beim Abgleich seiner Daten wurde ein offener Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann wurde im November 2023 rechtskräftig vom Landgericht Magdeburg wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Weil der Mann sich bisher einem Strafantritt nicht gestellt hatte, suchte die Staatsanwaltschaft Magdeburg nach ihm.

Zuständigkeitshalber übergaben die Beamten den Mann an die Bundespolizeiinspektion Konstanz. Zur Verbüßung einer 16-monatigen Ersatzfreiheitsstrafe lieferten diese ihn in die Justizvollzugsanstalt Konstanz ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

