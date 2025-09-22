Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in Singen

Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Bahnhof Singen eine Person mit zwei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Freitagabend (19. September 2025) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen kroatischen Staatsangehörigen am Bahnhof Singen kontrolliert. Gegen den 28-Jährigen lagen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Konstanz vor, da er der Zahlung von Geldstrafen aus zwei Strafbefehlen des Amtsgerichts Singen wegen Hausfriedensbruchs bisher nicht nachgekommen war. Vor Ort konnte der Mann die Strafe nicht zahlen und muss nun eine insgesamt 45-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

