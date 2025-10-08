PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Stadtbahnhof Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben bei einer Kontrolle am Stadtbahnhof Friedrichshafen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Dienstagabend (7. Oktober 2025) haben Beamte des Bundespolizeireviers Friedrichshafen einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Friedrichshafen Stadt kontrolliert. Gegen den 38-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor. Das Amtsgericht Tettnang hatte im Januar 2025 einen Strafbefehl wegen Beleidigung gegen ihn erlassen, dessen Zahlung er bislang schuldig geblieben war. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro vor Ort nicht begleichen und muss daher eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 11:48

    BPOLI-KN: Mann beleidigt Schulklasse

    Friedrichshafen (ots) - Weil er eine Lehrerin und ihre Klasse beleidigt haben soll, droht einem 35-Jährigen eine Strafanzeige. Am Nachmittag des 1. Oktober 2025 passierte der 35-jährige deutsche Staatsangehörige in einem Treppenabgang am Bahnhof Friedrichshafen Stadt eine Schulklasse und die begleitende Lehrerin und soll diese mit wüsten Worten lautstark abfällig beschimpft haben. Die Lehrerin sowie Zeugen des ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:01

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Wochenende

    Konstanz / Singen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Samstag zwei offene Haftbefehle vollstreckt. Beide Gesuchten müssen nun eine Freiheitsstrafe antreten. Am Samstagvormittag (27. September 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen am Bahnhof Konstanz. Dabei stellten sie einen offenen ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 08:28

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

    Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe nicht begleichen und musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Mittwochabend (24. September 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen italienischen Staatsangehörigen an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren