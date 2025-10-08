Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Stadtbahnhof Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben bei einer Kontrolle am Stadtbahnhof Friedrichshafen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Dienstagabend (7. Oktober 2025) haben Beamte des Bundespolizeireviers Friedrichshafen einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Friedrichshafen Stadt kontrolliert. Gegen den 38-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor. Das Amtsgericht Tettnang hatte im Januar 2025 einen Strafbefehl wegen Beleidigung gegen ihn erlassen, dessen Zahlung er bislang schuldig geblieben war. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro vor Ort nicht begleichen und muss daher eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

