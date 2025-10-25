PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 25.10.2025 kam es in der Friedloser Straße in Bad Hersfeld gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 22-jährige Frau aus Bad Hersfeld befuhr mit ihrem Alfa Romeo die Friedloser Straße aus Richtung Friedlos kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfelder Innenstadt. Vor ihr fuhr in selbiger Richtung ein 70-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Renault Twingo, der in Höhe eines Lebensmittelmarktes nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen wollte. Dazu verlangsamte der 70-jährige Twingo-Fahrer seine Fahrt, um eine bevorrechtigte entgegenkommende 35-jährigen Frau aus Bebra mit ihrem Opel Crossland durchfahren zu lassen. Die Fahrzeugführerin des Alfa Romeo konnte den PKW nicht mehr rechtzeitig abbremsen, wich nach links aus, streifte dabei den wartenden mittlerweile zum Stillstand gekommenen Renault Twingo und stieß schließlich mit dem entgegenkommenden Opel Crossland frontal zusammen. Die Fahrzeugführer des Alfa Romeo und des Opel Crossland erlitten aufgrund der Kollision Nackenschmerzen bzw. ein HWS-Syndrom und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Ein 4-jähriges Kind, welches sich zum Unfallzeitpunkt in dem Opel befand, wurde glücklicherweise nicht verletzt. Sowohl der Alfa Romeo als auch der Renault Twingo waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in einer Höhe von 18.000,00 EUR.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Bad Hersfeld, POK Scholz

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 21:37

    POL-OH: Pressemitteilung des Führungs- und Lagedienstes PP Osthessen

    Fulda (ots) - Rettungshubschrauber beim Landeanflug am Klinikum Fulda durch Abschuss von Leuchtraketen behindert Um 19.59 Uhr wurde am Klinikum Fulda ein Rettungshubschrauber beim Landeanflug durch den Abschuss von vermutlich zwei Leuchtraketen behindert. Der Hubschrauber aus Gießen wollte auf dem Außenlandeplatz des Klinikums in Fulda landen. Dabei wurde von der ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 15:20

    POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - Neuenstein-Obergeis. Am Donnerstag (23.10.), gegen 21.50 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Sattelauflieger die Kreuzeichenstraße. Dann beabsichtigte er nach rechts in die Raiffeisenstraße abzubiegen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort eine Grundstücksmauer. Sachschaden rund 250 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 15:15

    POL-OH: Leicht verletzte Pkw-Fahrerin in Petersberg

    Fulda (ots) - Petersberg. Eine 24-jährige VW-Fahrerin aus Neuhof wurde bei einem Unfall am Donnerstag (23.10.) leicht verletzt. Ein 34-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 07.40 Uhr in Petersberg die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Hünfeld. Kurz vor der Abfahrt Marbach-Nord musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 24-jährige VW-Fahrerin fuhr aus derzeit ungeklärter Ursache auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren