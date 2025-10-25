Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 25.10.2025 kam es in der Friedloser Straße in Bad Hersfeld gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 22-jährige Frau aus Bad Hersfeld befuhr mit ihrem Alfa Romeo die Friedloser Straße aus Richtung Friedlos kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfelder Innenstadt. Vor ihr fuhr in selbiger Richtung ein 70-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Renault Twingo, der in Höhe eines Lebensmittelmarktes nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen wollte. Dazu verlangsamte der 70-jährige Twingo-Fahrer seine Fahrt, um eine bevorrechtigte entgegenkommende 35-jährigen Frau aus Bebra mit ihrem Opel Crossland durchfahren zu lassen. Die Fahrzeugführerin des Alfa Romeo konnte den PKW nicht mehr rechtzeitig abbremsen, wich nach links aus, streifte dabei den wartenden mittlerweile zum Stillstand gekommenen Renault Twingo und stieß schließlich mit dem entgegenkommenden Opel Crossland frontal zusammen. Die Fahrzeugführer des Alfa Romeo und des Opel Crossland erlitten aufgrund der Kollision Nackenschmerzen bzw. ein HWS-Syndrom und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Ein 4-jähriges Kind, welches sich zum Unfallzeitpunkt in dem Opel befand, wurde glücklicherweise nicht verletzt. Sowohl der Alfa Romeo als auch der Renault Twingo waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in einer Höhe von 18.000,00 EUR.

Polizeistation Bad Hersfeld

