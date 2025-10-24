POL-OH: Leicht verletzte Pkw-Fahrerin in Petersberg
Fulda (ots)
Petersberg. Eine 24-jährige VW-Fahrerin aus Neuhof wurde bei einem Unfall am Donnerstag (23.10.) leicht verletzt. Ein 34-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 07.40 Uhr in Petersberg die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Hünfeld. Kurz vor der Abfahrt Marbach-Nord musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 24-jährige VW-Fahrerin fuhr aus derzeit ungeklärter Ursache auf den Pkw auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.
