Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Leicht verletzte Pkw-Fahrerin in Petersberg

Fulda (ots)

Petersberg. Eine 24-jährige VW-Fahrerin aus Neuhof wurde bei einem Unfall am Donnerstag (23.10.) leicht verletzt. Ein 34-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 07.40 Uhr in Petersberg die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Hünfeld. Kurz vor der Abfahrt Marbach-Nord musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 24-jährige VW-Fahrerin fuhr aus derzeit ungeklärter Ursache auf den Pkw auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

