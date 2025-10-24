POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Tödlicher Verkehrsunfall auf L3171 in Eiterfeld zwischen Fürsteneck und Unterweisenborn

Am Donnerstag (23.10.) kam es gegen 20:30 Uhr auf der Landstraße L3171 zwischen den Ortschaften Eiterfeld, Burg Fürsteneck, und Schenklengsfeld, Ortsteil Unterweisenborn, zu einem tragischen Verkehrsunfall. Die 56-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Landstraße in dieser Richtung. Hierbei kam sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw, Lada, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Sie wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Rekontruktion des Unfallgeschehens wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter vor Ort bestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Die Landstraße war für rund eine Stunde vooll gesperrt.

