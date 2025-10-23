Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Alleinunfall bei Heubach

Kalbach. Am Donnerstag (23.10.), gegen 5.25 Uhr, kam es auf der Landesstraße 2304 zwischen Kalbach-Heubach und Uttrichshausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Frau aus Kalbach war mit ihrem Opel Corsa aus Heubach kommend in Richtung Kalbach Uttrichshausen unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier streifte sie einen Baum und kam dann zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die junge Frau schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro.

(Marc Leipold)

HEF

Gegen geparkte Fahrzeuge gefahren

Bebra. Am Mittwoch (22.10.), gegen 21 Uhr, befuhr ein VW-Sharan-Fahrerin aus Bebra die Straße "An der Bebra" in Richtung der Straße "Oberweg". Sie kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten VW Golf sowie einen Opel Astra. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Da der Verdacht bestand, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss steht, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Parkplatzrempler

Bebra. Am Dienstag (21.10.), gegen 11.10 Uhr, befuhr eine Audi-Fahrerin aus Rotenburg den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bismarckstraße. Ein Suzuki-Fahrer aus Friedewald parkte ordnungsgemäß auf dem Parkplatz. Beim Einparken stieß die Audi-Fahrerin gegen den Suzuki. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Zusammenstoß auf Parkplatz

Bebra. Am Mittwoch (22.10.), gegen 19.25 Uhr, befanden sich ein Seat-Fahrer aus Bebra und ein Volvo-Fahrer aus Frankenberg (Eder) auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants. Als der Volvo-Fahrer rückwärts in eine freie Parkbucht einparken wollte, fuhr der Seat-Fahrer rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parkbucht heraus. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.10.), in der Zeit von 07.40 bis 12.50 Uhr, parkte ein Opel-Zafira-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Schulgeländes "Am Obersberg". Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken im Bereich der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß auf Bahnhofstraße

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (22.10.), gegen 10 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder Daimler-Fahrer die Bahnhofstraße auf die Kreuzung Reichstraße / Bahnhofstraße zu. Dabei befuhr er den rechten der beiden Fahrstreifen. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen kam es zum Zusammenstoß mit einer dort fahrenden Daimler-Fahrerin aus Niederaula. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

7.500 Euro Sachschaden

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (22.10.), gegen 06.30 Uhr, befuhr ein Ford-Fiesta-Fahrer aus Eiterfeld die Friedewalder Straße in Richtung Friedewald. Ein VW-T-Roc-Fahrer aus Heringen wollte von der Eisenacher Straße auf die Friedewalder Straße auffahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Fiesta-Fahrer. Es entstand Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

