Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unterschlagung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Ein 17-jähriger Rotenburger war am Mittwoch (22.10.), gegen 14.25 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Hersfelder Straße einkaufen. Hinter dem Kassenbereich verstaute er seine Lebensmittel in einem Rucksack. Beim Verlassen des Ladens fiel ihm auf, dass er sein Portmonee dort hatte liegen lassen. Bei der Rückkehr war dieses jedoch nicht mehr auffindbar und wurde in der kurzen Zeit von Unbekannten entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

