POL-OH: Pressemitteilungen der Polizeistation Hilders

1. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der B 278 zwischen Hilders und Lahrbach

Am Mittwoch, den 22.10.2025, ereignete sich um 13:17 Uhr auf der B 278 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 75-jähriger Fahrzeugführer aus Tann leicht verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Ford in Richtung Tann unterwegs, als er zwischen Hilders und Lahrbach aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Der Verletzte wurde durch den ebenfalls eingesetzten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Absicherung der Unfallstelle war auch die Feuerwehr aus Tann im Einsatz.

2. Verkehrsunfallflucht auf der K 160 zwischen Schwarzerden und Abtsroda

Am Mittwoch, den 22.10.2025, ereignete sich um 14:52 Uhr auf der K 160 zwischen Schwarzerden und Abtsroda eine Verkehrsunfallflucht, nach der ein weißes Fahrzeug flüchtig ist. Ein 38-jähriger Gersfelder befuhr mit seinem schwarzen Audi die Straße von Gersfeld kommend in Richtung Abtsroda. In einer leichten Rechtskurve nach der Ortslage Schwarzerden kam ihm ein weißes Fahrzeug aus Richtung Abtsroda entgegen, welches so weit links fuhr, dass der Audifahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten, wodurch sein Fahrzeug und der Leitpfosten beschädigt wurden. Ein Schaden von etwa 1000 EUR entstand. Das weiße Fahrzeug setzte seine Fahrt unvermindert in Richtung Gersfeld fort.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 zu melden.

Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders, Blankenburg, POK

3. Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Dienstag, den 21.10.2025 in der Zeit zwischen 08:00 und 16:00 Uhr befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Straße Grasberg in 36163 Poppenhausen. Hierbei touchierte es eine Gartenhütte aus Blech, welche hierdurch stark beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Das Fzg. setzte seine Fahrt unerkannt fort. Aufgrund der Beschädigung könnte es sich um einen LKW oder eine Baumaschine gehandelt haben. Zeugen oder der Unfallfahrer/in werden gebeten sich bei der Polizeistation Hilders unter der Tel. 06681/ 9612-0 zu melden.

Schleicher, POK'in, Pst. Hilders

