Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Trunkenheitsfahrt - Drei Beamte bei Widerstand verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Die Polizei erreichten am Montagmittag (20.10.), gegen 15.30 Uhr, mehrere Anrufe von Verkehrsteilnehmern, denen ein schlangenlinienfahrender Lkw auf der A 4 in Richtung Westen aufgefallen war. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld konnte den Sattelzug schließlich am Kirchheimer Dreieck ausfindig machen und an der Rastanlage Rimberg zum Anhalten bewegen. Der 56-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, weshalb er vorläufig festgenommen und zur Dienststelle sistiert wurde, um eine Blutentnahme durchzuführen. Auf der Dienststelle leistete der Mann erheblichen Widerstand und verletzte hierbei drei Beamte leicht. Zudem spuckte er nach einem der Polizisten.

Der 56-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Widerstandes gegen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, dem Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung sowie der Trunkenheitsfahrt verantworten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und das Unternehmen schickte einen Ersatzfahrer.

Julissa Sauermann

