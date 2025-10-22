PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Pkw

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Am frühen Mittwochmorgen (22.10.), gegen 3.30 Uhr, kam es im Seenbachweg im Ortsteil Flensungen zum Brand eines Autos, welches unmittelbar neben einem Wohnhaus geparkt war. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte der 61-jährige Fahrer seinen Mercedes ab und bemerkte beim Aussteigen eine Rauchentwicklung im Motorraum. Trotz sofort vorgenommener Löschversuche stand das Auto wenig später in Flammen. Die alarmierten Feuerwehren aus Nieder-Ohmen, Merlau und Flensungen konnten das Feuer schließlich ablöschen und somit ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Dennoch wurden die Hausfassade und mehrere Fenster durch den Flammenschlag beschädigt. Der 61-Jährige wurde im Verlauf des Brandes leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

