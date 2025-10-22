Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten im Bereich der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Am Montag, (20.10.), gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der L3330 zwischen Gersfeld und Poppenhausen, Höhe Neufeld 120, 36129 Gersfeld, ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Das unfallflüchtige Fahrzeug, befuhr die L3330 kommend aus Gersfeld in Fahrtrichtung Poppenhausen. In dem Kurvenbereich (Neufeld 120, 36129 Gersfeld) kam der bislang unbekannte Fahrer eines vermutlich roten LKW nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug des Unfallverursachers zunächst mit einem Telefonmast, der daraufhin teilweise auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Im weiteren Verlauf stieß der Fahrer mit zwei Verkehrszeichen (Nr. 625), die ebenfalls beschädigt wurden, zusammen. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

Am 21.10.2025, in der Zeit von 12.10 Uhr - 12.30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Annastraße, in 36142 Tann Rhön, eine Verkehrsunfallflucht. Der/die Unfallverursacher/-in beschädigte vermutlich beim Rangieren bzw. ein-/ausparken den dort ordnungsgemäß geparkten Pkw, Opel, Astra, grau im Frontbereich. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell